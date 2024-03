Bad Neustadt: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Gibt es Zeugen?

BAD NEUSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Freitagmorgen kam es in Bad Neustadt in der Spörleinstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin. Die Dame, welche zuvor aus einem Taxi ausgestiegen war, überquerte die Straße, um zu einem Verbrauchermarkt in der Spörleinstraße zu gelangen. Dazu versuchte die 88-Jährige, die Straße zwischen zwei in Richtung Stadtmitte …

>>> Mehr >>>