Bad Neustadt: Mit dem Pkw in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

BAD NEUSTADT/Saale – Lkr. Rhön-Grabfeld: Am Montagabend, gegen 21:50 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger auf der Ortsverbindungsstraße von Bad Neustadt in Richtung Querbachshof. In einer Linkskurve auf Höhe der Kreuzmühle geriet der mit zwei Personen besetzte Pkw ins Schleudern, fuhr in den linken Straßengraben und überschlug sich anschließend mehrmals im angrenzenden Acker. Die beiden Insassen …

>>> Mehr >>>