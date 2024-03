Bad Neustadt: Unbekannter fährt an Hauswand – Polizei sucht Zeugen

BAD NEUSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Bereits am Montagmittag wurde eine Hauswand am Marktplatz in Bad Neustadt durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer geschädigt, vermutlich war dieser dagegen gefahren und hatte sich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, entfernt. Der Schaden beträgt ca. 1000 €. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d. Saale bittet …

>>> Mehr >>>