Bad Neustadt: Unfallflucht an Action-Markt – Weißes Fahrzeug gesucht

BAD NEUSTADT – Landkreis Rhön-Grabfeld – Am Dienstag, in der Zeit von 12:00 bis 21:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Rederstraße im Bereich der Anlieferzone ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer 1er BMW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und dabei am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Aufgrund der Spurenauswertung dürfte der Unfallverursacher mit einem …

>>> Mehr >>>