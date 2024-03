Bad Neustadt: Verkehrsunfall mit Motorrad

BAD NEUSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld. Am Freitagmorgen befuhr ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen mit seinem BMW die Brückenstraße in Bad Neustadt. Als es in eine Grundstückeinfahrt einfahren wollte, übersah er einen 63-Jährigen, welcher mit seinem Kraftrad entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Motorrades von seinem Fahrzeug geschleudert und prallte auf …

>>> Mehr >>>