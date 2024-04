Brendlorenzen: ACHTUNG – Ausgelegter Leberwurstköder in der Grünanlage

BRENDLORENZEN – Lkr. Rhön-Grabfeld: Eine Frau ging am Samstagabend mit ihrem Hund am Brendufer entlang Gassi. Gegenüber des Grünabfallplatzes nahm das Tier einen Gegenstand, den er im Grünbereich fand, in sein Maul. Die Halterin konnte ihm das Fundstück vor dem Verschlucken noch entreißen. Es handelte sich um ein mit mehreren Nägeln präpariertes Stück Leberwurst. Nach …

