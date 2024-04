Burkardroth: Wer warf einen Basaltstein gegen Scheibe – Gibt es Zeugen?

BURKARDROTH – Ein oder mehrere bisher Unbekannte warfen in der Zeit von Sonntagabend, 20.00 Uhr, bis Montagabend, 18.00 Uhr, einen Basaltstein gegen den Rollo der Seiteneingangstüre eines Anwesens im Ortsteil Gefäll in der St.-Antonius-Straße, so dass die Glasscheibe zersplitterte. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten und Hinweise zu dem oder den Verursacher/-n geben können, …

>>> Mehr >>>