Dingolshausen: Trauerweide abgefackelt – Gibt es Zeugen?

DINGOLSHAUSEN, GT Bischwind, Lkr. Schweinfurt – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr geriet in der Unkenbachstraße in Bischwind eine Trauerweide neben dem Feuerwehrgerätehaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Diese wurde in der Folge durch die freiwilligen Feuerwehren Bischwind und Dingolshausen abgelöscht. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. In wieweit der …

>>> Mehr >>>