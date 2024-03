Dittelbrunn: Brandlegung in Gartenhaus? Gibt es Zeugen?

DITTELBRUNN, Schulweg – Am Mittwoch, den 13.03.2024 gegen 17.20 Uhr brannte ein Pavillon in einem Gartengrundstück in Dittelbrunn ab. Die Freiwilligen Feuerwehren Dittelbrunn und Hambach versuchten mit insgesamt 30 Einsatzkräften den Brand zu löschen. Der Unterstand brannte vollständig ab. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell keine vor, es wird aber von Sachbeschädigung durch Brandlegung ausgegangen. Der …

