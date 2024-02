Donnersdorf: Wildschwein-Unfall – 7.000 Euro Schaden und ein totes Wildschwein

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Donnerstagfrüh befuhr eine PKW-Fahrerin die Staatstraße von Oberschwappach kommend in Richtung Donnersdorf. Auf Höhe des Oberschwappacher Sees kreuzten plötzlich drei Wildschweine die Fahrbahn. Zwei Tiere wurden von der Fahrzeugfront erfasst und das dritte lief in die Beifahrertür. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war, er musste …

Quelle

>>> Mehr >>>