Dumm gelaufen: Sechs Tage im Besitz des Führerscheins – Fahranfänger verursacht mit seinem BMW einen Unfall mit einer verletzten Person

SCHWEINFURT, Am Volksfestplatz – Am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr kam es in Schweinfurt auf dem John-F.-Kennedy-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Straße Am Volksfestplatz stadtauswärts und wollte an der Einmündung nach links auf den John-F.-Kennedy-Ring einbiegen. Ersten Erkenntnissen zur Folge kam der Fahranfänger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der feuchten …

>>> Mehr >>>