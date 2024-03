Ebern: Brand eines Lagers für Kinderspielzeug – die Kriminalpolizei ermittelt

EBERN, LKR. HAßBERGE – Am Montagmittag brannte ein Lagerraum voll mit Spielsachen nieder. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Montag, gegen 14:00 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße zu dem Brand einer Lagerhalle für Kinderspielzeug gekommen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert und waren schnell vor Ort. Die …

