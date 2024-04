Ebern: Nach Brandstiftung am Sägewerk – Kriminalpolizei sucht Zeugen – 10.000 Euro Sachschaden

EBERN, LKR. HAßBERGE – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Brand mehrerer Holzstapel an einem Sägewerk. Die Feuerwehr konnte die Flammen ablöschen. Die Kripo Schweinfurt ermittelt wegen Brandstiftung und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 16:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in der Mühlstraße ein. Die örtlichen …

>>> Mehr >>>