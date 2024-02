Ebern: Raubdelikt – Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Mithilfe

EBERN, LKR. HAßBERGE – Am frühen Dienstagmorgen scheiterte ein versuchter Raub an der Gegenwehr des Opfers. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen aus der Bevölkerung. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es im Nachgang zum Rosenmontagsball in der Dreifach-Turnhalle des Friedrich-Rückert-Gymnasiums zu dem versuchten Raub einer Handtasche. Die 23-jährige Geschädigte ging gegen 03:00 Uhr über …

