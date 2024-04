Ebern: Wer klaute ein schweres Gartentor? Polizei sucht mögliche Zeugen

EBERN, Lkrs. Haßberge – In der Nacht auf Karfreitag kam es in Ebern zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl. Es wurde ein schweres Gartentor aus den Scharnieren gehoben und entwendet. Der 63-jährige Eigentümer bemerkte dies erst am nächsten Morgen und meldete dies der Polizei. Der Wert des Gartentors liegt etwa bei 1000,- Euro. Die Polizei Ebern …

