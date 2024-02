Einbrecher in Mellrichstadt unterwegs

MELLRICHSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Samstagabend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mellrichstadt. Das in der Bergstraße befindliche Anwesen wurde in der Zeitspanne zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr von bislang unbekannten Tätern angegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu dem aktuell unbewohnten Haus zu …

>>> Mehr >>>