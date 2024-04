Eltmann: Einbruch in Lagerraum – Polizei sucht Zeugen

ELTMANN – Zu einem Einbruchsdiebstahl in eine als Lagerraum dienende Einzelgarage ist es in der Zeit vom vergangenen Freitagabend, 18:30 Uhr, bis Samstagmorgen, 10:00 Uhr, in der Industriestraße gekommen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich hierbei über eine Seitentüre gewaltsam Zugang zu der Garage und entwendete diverse Holzbearbeitungs- und andere Werkzeuge. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit …

