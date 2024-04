Esselbach: Brennender Herd im Kindergarten – Da kommt die Feuerwehr ganz flott

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagnachmittag kam es zu einem Kleinbrand an der Küchenzeile in einem Gruppenraum des Kindergartens. Gegen 14:15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Esselbach aufgrund der Auslösung eines Brandmelders in einer Kindergartengruppe alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand am Herd bereits vorbildlich und erfolgreich durch zwei Mitarbeiterinnen des Kindergartens gelöscht. …

