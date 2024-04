Frammersbach: Alkohol auf dem E-Bike führt zu Gesichtsfraktur des Fahrers

FRAMMERSBACH, Landkreis Main-Spessart – Am 31.03.2024 befuhr ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer die Fabrikstraße. Aufgrund eines unkoordinierten Bremsmanövers stürzte dieser so, dass er sich trotz getragenem Fahrradhelm am Kopf verletzte. Aufgrund dessen musste der 53-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest, …

