Fuchsstadt: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Fuchsstadt, Lkr. Bad Kissingen – Am Mittwoch, um 18:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 287 ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro entstand und ein 58-jähriger Dacia-Fahrer mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Weil ein Kleintransporter verbotswidrig in einen gegenüberliegen Parkplatz auf der Bundesstraße …

>>> Mehr >>>