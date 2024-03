Fuchsstadt: Wenn es aus dem Auto „qualmt“, dann ist es zu viel…

Fuchsstadt und Hammelburg, Lkr. Bad Kissingen: Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg stellten am Donnerstagvormittag in Fuchsstadt im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer eindeutige Auffälligkeiten fest, die auf einen vorausgegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Bei einer weiteren Kontrolle eines Pkw-Fahrers in Hammelburg gegen 23:45 Uhr, kam den Beamten schon beim Öffnen der Fahrertür Marihuanageruch entgegen …

>>> Mehr >>>