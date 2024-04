Gädheim: LKW bekommt beim Beladen Übergewicht und kippt – Fahrer wird durch die Kabine gewirbelt

GÄDHEIM – Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ist eine Sattelzugmaschine in der Straße „Im Bayergrund“ umgekippt. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer fuhr Material zum Verdichten an, wobei der Kipper beim Abladen in leichte Hanglage geriet, der Lkw hierdurch Übergewicht bekam und seitlich umkippte. Der Fahrer wurde durch die Kabine geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur …

