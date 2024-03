Gaibach: Dieseldiebe versuchen sich zu verstecken…

VOLKACH, OT GAIBACH – Am Donnerstagabend, gegen 21:40 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge zwei verdächtige Personen an einer Scheune zwischen Gaibach und Obervolkach mit. Als dieser die Personen ansprach flüchtete eine Frau mit einem Skoda Oktavia und der Mann versteckte sich vor Ort in einem Gebüsch. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife …

