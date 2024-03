Gaukönigshofen: Brand in Holzverarbeitungsbetrieb löst Großaufgebot von Einsatzkräften aus

GAUKÖNIGSHOFEN, Lkrs. Würzburg – Am Dienstagvormittag kam es in einem Holzverarbeitungsbetrieb im Ortsteil Acholshausen zu einem Brand. Durch das schnelle Eingreifen zahlreicher Feuerwehren des Landkreises Würzburg konnte Schlimmeres verhindert werden. Um 11:10 Uhr bemerkte ein Firmenmitarbeiter Flammen in der Absauganlage des Betriebes und verständigte die Feuerwehr. Innerhalb kürzester Zeit rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren Acholshausen, …

