Gemünden: Sattelzugfahrer flüchtet

GEMÜNDEN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagvormittag informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über einen Vorfall, bei dem der Fahrer eines Sattelzugs am Kreisverkehr an der B26 Schaden angerichtet und anschließend in Richtung Würzburger Straße weitergefahren sei. Das Fahrzeug war zu weit in der Straßenmitte gefahren, wodurch der Sattelauflieger auf das Grün geriet und mehrere Verkehrszeichen niederwalzte. …

