Gerolzhofen: PKW getankt und ohne die Rechnung zu begleichen entfernt – dumm nur, dass es Videos gibt

GEROLZHOFEN – Am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr tankte ein 18-jähriger Landkreisbewohner in einer Tankstelle in der Kolpingstraße in Gerolzhofen seinen PKW der Marke Lada. Die Kraftstoffrechnung in Höhe von 70,00 Euro beglich dieser nicht. Der Mitarbeiter der Tankstelle notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und informierte die Polizei. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungsanlage konnte der Täter schließlich identifiziert werden, gegen …

