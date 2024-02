Giebelstadt: Fahrzeugberührung im Begegnungsverkehr – Unfallverursacher fährt weiter

Giebelstadt-Ingolstadt, Lkrs. Würzburg – Am Donnerstag, gegen 06:50 Uhr, befuhr die 68 Jahre alte Fahrerin eines Kleintransporters der Marke Ford die Kreisstraße WÜ 13 von Ingolstadt in Richtung Sulzdorf. Hier kam der Fahrzeugführerin vermutlich ein weißer Kleinbus entgegen, welcher auf deren Fahrstreifen geriet. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel, wodurch ein Schaden am Fahrzeug …

>>> Mehr >>>