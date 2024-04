Gössenheim: 10-jähriger Radfahrer übersah vorfahrtsberechtigten Pkw

GÖSSENHEIM, OT Sachsenheim, Lkr. Main-Spessart – Am Donnerstag gegen 14:05 Uhr befuhr ein 66-jähriger Autofahrer von Gössenheim in Fahrtrichtung Wernfeld, als kurz vor dem Ortsende von Sachsenheim ein Kind mit einem Fahrrad von links auf die vorfahrtsberechtigte Durchgangsstraße einfuhr. Der Autofahrer machte eine Vollbremsung, erfasste das Fahrrad jedoch am Hinterrad. Der 10-jährige Schüler kam zu …

