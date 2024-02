Güntersleben: Geparkten Pkw gestreift und 3.000 Euro Schaden hinterlassen – Gibt es Zeugen?

GÜNTERSLEBEN, Lkr. Würzburg – Am Dienstagmittag, zwischen 12:50 und 15:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ringstraße einen geparkten schwarzen Dacia Duster. Dadurch wurde am Dacia an der Fahrerseite die Hecktüre und der Kotflügel verkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Feststellungen können unter …

>>> Mehr >>>