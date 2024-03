Hammelburg: PKW-Fahrerin gerät in den Gegenverkehr

HAMMELBURG, Lkr. Bad Kissingen – Am Mittwochnachmittag, gegen 15:50 Uhr war eine 57-jährige VW-Fahrerin auf der Bundesstraße 27 von Gemünden in Richtung Obereschenbach unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger in entgegengesetzte Richtung. Kurz vor Obereschenbach kam sie aus Unachtsamkeit nach links in den Gegenverkehr und touchierte hier die Reifen des Anhängers. Die Frau blieb …

>>> Mehr >>>