Hammelburg: Streitigkeit unter Fernfahrern eskalierte

HAMMELBURG, OT Westheim, Lkr. Bad Kissingen: Ein 43-jähriger Kraftfahrer ist am Dienstagabend, um 22:25 Uhr mit einem 41-jährigen Kraftfahrer aufgrund der Parksituation im Gewerbegebiet in einen handfesten Streit geraten. Während der Auseinandersetzung schlug der 43-Jährige den 41-Jährigen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Da der Mann in Deutschland keinen …

>>> Mehr >>>