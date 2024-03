Hausen A7: Unfall mit herabfallenden Holzstämmen – 200.000 Euro Schaden

HAUSEN A7 – Am Donnerstag, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Kroate mit einem Sattelzug, welcher Langholzstämme geladen hatte, die A 7 in Fahrtrichtung Kassel. Auf Höhe der Rastanlage Riedener Wald-Ost platzte an der Zugmaschine der linke Reifen auf der Vorderachse. Hierdurch zog das Gespann nach links in die Mittelschutzplanke und kippte nach links in …

