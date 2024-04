Herschfeld: Zeugenaufruf wegen Unfalls mit Motorrad – Wer kennt den Fahrer eines Mercedes Kombi mit NES-Kennzeichen?

HERSCHFELD – Landkreis Rhön-Grabfeld – Wie bereits Anfang der Woche berichtet, kam am vergangenen Sonntag, gegen 14:00 Uhr, in Herschfeld beim Abbiegen von der Falltorstraße in die Kastanienallee ein Motorradfahrer mit Beifahrerin im Rahmen eines Unfallgeschehens zu Sturz. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach dem Fahrer eines in der Kastanienallee am rechten Fahrbahnrand geparkten …

>>> Mehr >>>