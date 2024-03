Heustreu: 23.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

HEUSTREU/Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich auf Höhe des Bahnübergangs Heustreu ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, fünf leicht verletzten Personen und insgesamt ca. 23.000 Euro Sachschaden. Eine 40-jährige Renault-Fahrerin, die aus Unsleben in Richtung Bad Neustadt fuhr, wollte an der ersten Abfahrt nach links in Richtung Heustreu abbiegen. Da sie …

