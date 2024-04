Himmelstadt: Frau übersieht Motorradfahrer, dieser kommt schwerverletzt in ein Krankenhaus

HIMMELSTADT, Lkr. Main-Spessart – Am Freitag gegen 21:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Fiatfahrerin die Brückenstraße in Himmelstadt in Fahrtrichtung der Bundesstraße 27. An der Kreuzung der Bundesstraße bog die Fahrerin des Fiat nach links in Fahrtrichtung Karlstadt ab. Dabei übersah sie einen 19-jährigen Motorradfahrer, der die Bundesstraße 27 von Retzbach aus kommend in Fahrtrichtung Karlstadt …

