Himmelstadt: Sexualstraftat nach Faschingsveranstaltung – Kripo sucht Zeugen

HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagabend soll es nach einer Faschingsveranstaltung zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun mögliche Zeugen, sich zu melden. Am Montagabend befand sich eine 17-Jährige auf einer Faschingsveranstaltung in einer Turnhalle in der Brückenstraße. Dem Sachstand nach ist die junge …

Quelle

>>> Mehr >>>