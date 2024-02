Himmelstadt: Sexualstraftat nach Faschingsveranstaltung – Tatverdächtiger ermittelt – Kripo bittet weiterhin um Zeugenhinweise

HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Nachdem es am vergangenen Montag zu einem sexuellen Übergriff gegen eine 17-Jährige gekommen ist, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Kripo sucht weiterhin nach Zeugen. Sexueller Übergriff nach Faschingsveranstaltung Wie bereits berichtet, soll es am vergangenen Montag nach einer Faschingsveranstaltung in einer Turnhalle in der Brückenstraße zu einem sexuellen Übergriff …

>>> Mehr >>>