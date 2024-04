Himmelstadt: Warum nur? Erneut Bienenvolk aus Forschungsstation entwendet

HIMMELSTADT, Lkr. Main-Spessart – Wie bereits Mitte Februar dieses Jahres wurde nun in der zurückliegenden Woche seit 18.03.24 erneut ein Bienenvolk samt Kasten durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Bienenvolk befand sich zu Forschungszwecken des Bayerischen Landesamtes für Wein- und Gartenbau an der Ortsverbindung zwischen Laudenbach und Duttenbrunn in der Nähe der Bahntrasse. Der …

>>> Mehr >>>