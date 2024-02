Hofheim: Einbruch in Klinik – Unterhaltungselektronik entwendet – Gibt es Zeugen?

HOFHEIM I. UFR, OT EICHELSDORF. Zu einem Einbruch in mehrere Räumlichkeiten einer Fachklinik ist es in der Zeit vom vergangenen Donnerstagabend bis Freitagmorgen in der Schloßstraße gekommen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich hierbei gewaltsam Zutritt zu einem Büro der Klinik und entwendete dort, wie auch aus einem unverschlossenen Aufenthaltsraum, Unterhaltungselektronik im Wert von ca. 2.000,- …

