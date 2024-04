Iphofen: Weibliche Leiche entdeckt – Kriminalpolizei ermittelt

IPHOFEN, LKR. KITZINGEN – Nachdem am Montagmorgen am Altstadtrand eine weibliche verstorbene Person aufgefunden wurde, hat die Kriminalpolizei Würzburg noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werden die Beamten nun den Todesumständen nachgehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ging am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr die Mitteilung eines Fußgängers bei der …

