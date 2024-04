Kahl: Unfallflüchtiger hatte Kind angefahren – Polizei ermittelt Fahrer

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Mittwochmittag hat ein alkoholisierter Autofahrer ein Kind angefahren. Der Mann ist nach dem Unfall geflüchtet, das Kind wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen hat die Polizei Alzenau den Verursacher schnell ermittelt. Der Flüchtende hat sich nun für seine Handlungen zu verantworten. Unfall in der Hanauer …

>>> Mehr >>>