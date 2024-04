Karlburg: Böse Überraschung auf der Fahrbahn – 1 Meter großes Metallteil bohrt sich ins Fahrzeug

KARLBURG, Lkr. Main-Spessart – Am 11.04.2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg in Richtung Harrbach. Kurz vor dem Spargelhof Gold kollidierte sein Fahrzeug mit einem etwa ein Meter großen Metallteil auf der Fahrbahn, das sich in den Fußraum der Fahrerseite bohrte. Glücklicherweise blieb der Fahrer …

>>> Mehr >>>