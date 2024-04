Karlstadt: Frau muss sich während der Fahrt übergeben und kam von der Fahrbahn ab – mit Folgen

KARLSTADT, Lkr. Main-Spessart – Am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr befuhr eine 87 jährige VW-Fahrerin die Eußenheimer Straße in Karlstadt. Als die Dame den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Hammersteig verlassen wollte, musste sich die Autofahrerin unvermittelt übergeben und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Sie touchierte das Verkehrszeichen des Kreisverkehrs. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden …

>>> Mehr >>>