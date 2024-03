Karlstadt: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

KARLSTADT, OT Karlburg, Lkr. Main-Spessart – Am Samstag befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Ortsdurchfahrt in Karlburg. Ihr kam zu dieser Zeit ein schwarzer 1er BMW entgegen. An einer Engstelle, die dort aufgrund geparkter Fahrzeuge entstandenen war, hätte die entgegenkommende Fahrzeugführerin warten oder in eine Lücke einfahren müssen. Schließlich fuhren beide Fahrzeuge aufeinander zu …

>>> Mehr >>>