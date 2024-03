Kitzingen: Mann mit Corona-Maske stellt sich als Bank-Mitarbeiter vor

KITZINGEN – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr nahm ein bislang unbekannter männlicher Täter Kontakt zu einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Böhmerwaldstraße auf. An der Tür stellte sich der Mann als Bankmitarbeiter vor und gab an die Girokarten der Frau überprüfen zu müssen, da diese gegen Neue ausgetauscht werden müssten. Nachdem die Karten übergeben wurden …

