Kitzingen: Nach mehreren Festnahmen im September – Weiterer Jugendlicher in Untersuchungshaft

KITZINGEN – Am Donnerstagvormittag nahmen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg einen 15-Jährigen fest, gegen den im Vorfeld ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Jugendliche, dem mehrere Straftaten zur Last gelegt werden, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen der Ermittlungskommission Wie bereits berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg seit August vergangenen Jahres im Austausch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, der …

>>> Mehr >>>