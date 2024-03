Kolitzheim B286: Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden und ohne Führerschein

KOLITZHEIM, B286, LKR. SCHWEINFURT – Dienstagvormittag befuhr ein Opel-Fahrer die B 286 in Richtung Schweinfurt. Auf Höhe der Anschlussstelle Unterspiesheim geriet er in den Gegenverkehr und prallte dort seitlich in einen Skoda. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, denn er zeigte lediglich eine Totalfälschung …

>>> Mehr >>>