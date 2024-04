Kolitzheim: Bei dem Wetter verständlich – Dieb braucht wohl einen Wollschal – Diebstahl dreier Merinoschafe

KOLITZHEIM Lkr. Schweinfurt – In der Zeit vom 19.04. bis 20.04. wurden drei Merinoschafe aus einer umzäunten Weide in Kolitzheim, Nähe Rathaus, gestohlen. Die drei Schafe waren frisch geschoren, viel Wolle gibt es also nicht. Sie hatten farbige Halsbänder angelegt. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 360 Euro. Gibt es Zeugen? Die Polizeiinspektion Gerolzhofen bittet hierzu um …

