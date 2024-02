Kripo Würzburg verhindert vermeintlichen Raubüberfall

GEMÜNDEN AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwoch nahm die Kriminalpolizei Würzburg mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei einen 25-Jährigen fest, der einen fingierten Raubüberfall auf eine Spielhalle geplant haben soll. Insgesamt müssen sich drei Männer dem Vorwurf stellen, an den Plänen beteiligt gewesen zu sein. Tatplan der Beteiligten Ein 25-Jähriger soll laut Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg geplant …

>>> Mehr >>>