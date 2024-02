Lohr: Einer hat keinen Führerschein – der Andere fährt Transporter mit Drogen im Blut

LOHR a. Main, Landkreis Main-Spessart – Am Donnerstagmittag wurde der Fahrer eines VW Golfs in der Rechtenbacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten nach Überprüfung seiner polnischen Fahrerlaubnis feststellen, dass diese dem 35-jährigen Rechtskräftig entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es ergeht eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an die zuständige Staatsanwaltschaft. …

